Mutlaka sahip olmanız gereken şallar

Her tesettürlü kadının hayran kaldığı, kolay kullanımı ile dikkat çeken şal modelleri kendi arasında altı farklı türlere ayrılır. Öte yandan bu altı türe ek olarak tercih edilebilen iki farklı tür de mevcuttur. Son günlerde en çok tercih edilen ve popülerliğini koruyan şal çeşitleri şunlardır:

• Bambu şal

• Bürümcük şal

• Cazz şal

• İpek şal

• Hazır şal

• Krep şal

• Penye şal

Tüm bu şal çeşitleri arasından size en uygun olanı seçebilir, kombininize kusursuz bir dokunuş ekleyebilirsiniz.

Son Yıllarda En Çok Tercih Edilen Şal Modelleri

Başörtüsü yerine kullanılabilen şal modelleri, son günlerde birbirinden farklı desenleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Kişilerin kombinlerine göre düz renk ya da desenli olarak kullandığı en popüler şal modellerini açıklayarak devam edecek olursak ilk sırayı kuşkusuz penye şallar alacaktır.

1. Rahatına Düşkünlere Özel Penye Şallar:

Pamuklu kumaştan üretilen pamuk şal çeşitleri, günlük kullanıma uygundur. Her yaş grubuna hitap edebilen bu ürünler genellikle düz renk olarak üretilir. Kıyafet rengine göre seçebileceğiniz penye şallar spor giyim tarzına da uygundur.

2. Davetlerin Vazgeçilmezi İpek Şallar:

Özel günler için hazırlan ipek şallar, şık duruşları ve zengin görünümleriyle dikkat çeker. Yine her yaş grubundan kadının severek kullanabileceği bu şal modelleri, hediye olarak da tercih edilebilir. Canlı renk tonları yaz aylarında kullanılan ipek şallar için kış aylarında daha pastel ya da koyu tonlara geçiş yapılabilir.

3. Yeni Kapananların Tercihi Bürümcek Şallar:

Şal modelleri arasında en çok tercih edilen ürünler arasında bürümcek modeller yer alır. Özellikle tesettüre yeni giren ya da şal bağlama konusunda sorun yaşayanlara önerilen bu özel ürünler, spor kombinlere çok uygundur. Gündelik hayatta severek kullanabileceğiniz bürümcek şal modelleri kendiliğinden kırışık bir dokuya sahip olduğu için ütü istemez ve kolayca kullanılabilir.

Şal Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

İster gündelik hayat isterseniz de özel günlerde kullanılabilen aksesuarlar arasında yer alan şal modelleri, son derece farklı tasarımlara sahiptir. Bağlama şekli, kumaş türü, renk ve desenleri değişen şal özellikleri kişilerin tercihlerini de belirler. Herkesin bütçesine göre tercih yapabileceği şal modelleri, belli başlı özelliklerden oluşur. Buna göre şal alırken dikkat edilmesi gerekenler listelenecek olursa öne çıkan maddeler şunladır:

• Şal modelindeki renk ve desenlerin uyumluluğu

• Yılın trendlerine uygun tasarımlar arasından seçim yapılması

• Kullanım alanına en uygun modelin tercih edilmesi

• Şal kalitesine dikkat edilmesi (Özellikle de uzun ömürlü kullanım isteniyorsa tüylenme yapmayan, kırışmayan, kolay temizlenebilen ve modaya uygun parçalara yönelmek gerekir.)

• İşlevsellik açısından uygun olmasına dikkat edilmesi

• Bütçeyi sarsmayan, kaliteli ve kullanışlı modellere yönelinmesi

• Kolay kombinlenebilir modeller arasında tercih edilmesi

Kişilerin kendileri ya da sevdikleri için kolayca temin edebileceği şal modelleri, zarif görünümleri ile dikkat çekmektedir. Kullanım alanına göre kolayca tercih edilebilecek ve sıklıkla kullanılacak şalları öncelikle kalite bakımından değerlendirmek faydalı olacaktır. Keza kalitesi yüksek ürünlerin kullanım ömrü oldukça yüksek olacaktır.

Kolay Şal Bağlama Yöntemleri

Günümüz koşulları düşünüldüğünde tesettürlü birçok kadının eşarp yerine şal kullanmaya başladığı görülebilir. Eşarp türlerine göre çok daha kolay bağlanan ve daha modern bir görünümü olan şallar için birbirinden farklı bağlama yöntemleri bulunur. Her yaş grubundan kadının tercih ettiği ve “En kolay şekilde şal nasıl bağlanır?” dediği yöntemleri adım adım listeleyecek olursak:

• Elinizdeki şal modeli kırışan bir tür ise öncelikle ütüleme yapılmalıdır.

• Saç bonesi üzerine alınan şalın ön ve arka kısmı düzeltilir.

• Ütülenen ve iki kenarı aynı seviyede ayarlanan şal çene hizasına getirilir.

• Çene altından bir toplu iğne yardımıyla sabitlenir. Keza şal kumaşı kaygan bir tür ise birden fazla iğne kullanarak şalı sabitlemek daha güzel bir görünüm oluşturacaktır.

• Çene altından sabitlenen şalın iki ucu ister arkaya atarak isterseniz de sadece bir ucu arkaya atılarak kolayca takılmış olur.

Birbirinden farklı renk ve desenlerde tasarlanan şal modellerini üzerinizdeki kıyafete göre bağlamak daha mantıklı olacaktır. Eğer tercih ettiğiniz üst kıyafetin yaka bölümü çok açık ise şalın bir ucuyla yaka kısmını kapatmak mümkündür. Öte yandan kıyafetin yaka kısmı kapalıysa her iki ucu da arkaya atmak daha şık ve temiz bir görüntü oluşturacaktır.

Şal Fiyatları

Yılın trendlerine göre şekillenen şal modelleri üretildiği kumaş türü dikkate alarak fiyatlandırılır. Kıyafet tarzı ve rengine göre seçim yapabileceğiniz şal modelleri için en uygun fiyat araştırmasına girdiyseniz, mutlaka Mooncorn’a göz atın. Farklı renk ve desenlerle hazırlanan onlarca şal modelini yan yana görebileceğiniz adreste kaliteyi uygun fiyatlara alabilirsiniz. Üstelik kişilerin bütçelerini sarsmayacak, şaşırtıcı şal fiyatları ile.

Ana üretim malzemesi olarak seçilen kumaş türü doğrudan şal fiyatlarını etkileyecektir. Her kişinin kendi bütçesine uygun olarak seçim yapabileceği şal türleri arasında en uygun fiyatlı olanlar günlük kullanıma uygun penye şallardır. Öte yandan hediyelik şal almayı düşünen birçok kişi genellikle ipek şal modellerine yönelebiliyor.

