Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi
Kayseri'de satılan tüp fiyatlarına indirim geldi. 12 kiloluk mutfak tüpü 5 lira, piknik tüpü 1 lira ucuzladı.
- 06.10.2022 13:56
- Güncelleme: 06.10.2022 13:56
Son zamanlarda sürekli zamlanan mutfak tüpüne bu sefer indirim geldi. LPG’ye gelen indirim mutfak tüplerine de yansıdı.
12 kiloluk mutfak tüpü 5 lira ucuzlayarak 307 liraya, piknik tüpü de 1 lira ucuzlayarak 70 liraya geriledi. İndirimi yetersiz bulan vatandaşlar daha fazla indirim olması gerektiğini söylediler.
1ha
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