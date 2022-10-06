Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Kayseri'de satılan tüp fiyatlarına indirim geldi. 12 kiloluk mutfak tüpü 5 lira, piknik tüpü 1 lira ucuzladı. 

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  • 06.10.2022 13:56
  • Güncelleme: 06.10.2022 13:56
Mutfak tüpü fiyatlarına indirim geldi

Son zamanlarda sürekli zamlanan mutfak tüpüne bu sefer indirim geldi. LPG’ye gelen indirim mutfak tüplerine de yansıdı. 

12 kiloluk mutfak tüpü 5 lira ucuzlayarak 307 liraya, piknik tüpü de 1 lira ucuzlayarak 70 liraya geriledi. İndirimi yetersiz bulan vatandaşlar daha fazla indirim olması gerektiğini söylediler.

      

1ha

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