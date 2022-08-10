Müteahhitlerin sorunlarını KAYMÜDER çözecek

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) açıldı.

Kayseri’de faaliyet gösteren kamu müteahhitleri tarafından kurulduklarını ve 5 Ağustos tarihinde faaliyete geçtiklerini söyleyen KAYMÜDER Başkanı Göker Gözütok, “Derneğimiz Kayseri ve civarı kamu ihaleleri, yap-sat benzeri yapım işleri ile çalışma yürüten müteahhitlerin olağan ve olağandışı karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin topyekûn mücadele sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur. Derneğimiz sektörümüzle ilgili sorunların çözümü amacıyla kamu kurum kuruluşları ile görüşmeler yapmak ve kamuoyu oluşturarak sektörümüzün sorunlarını çözme çabası içerisinde olacaktır. Kamu müteahhitlerinin sahipsiz bırakılmaması ve ülkemizde ki her sektör ve vatandaşın daha güzel günler görmesi dileğimizle derneğimizin ülkemize, şehrimize, üyelerimize ve iş yaptığımız kamu kurumlarına hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

KAYMÜDER yönetim kurulu şu şekilde:

"Başkan: Göker Gözütok, Başkan Yardımcısı: Şahin Ülker, Başkan Yardımcısı: Ramazan Bülbül, Sekreter: Gökhan Kazancı, Sayman: Osman Sevgili, Kurucu Üye: Sedat Çakıroğlu, Kurucu Üye: Ersen Doğan