Müstakil ev alevlere teslim oldu

Tomarza ilçesine bağlı Kapukaya mahallesinde müstakil evde gece yarısı henüz bilinmeye nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile alevlerin sardığı ev kısa süre sürede küle döndü. Yangını gören mahalle sakinleri olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri, alevleri iki saat süren çalışma neticesinde söndürdü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

