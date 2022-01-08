Mustafa Sarıgül: 'Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika, İngiltere ve İsrail'dir'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Maltepe'de düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Stantları ziyaret eden Sarıgül, gündeme dair açıklamalarda bulunarak, 'Türki Cumhuriyetlerde, özellikle de Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika'dır, İngiltere'dir ve İsrail'dir' dedi.

PAYLAŞ
  • 08.01.2022 18:09
  • Güncelleme: 08.01.2022 18:09
Mustafa Sarıgül: 'Kazakistan'da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika, İngiltere ve İsrail'dir'

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Maltepe’de düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı. Stantları ziyaret eden Sarıgül, gündeme dair açıklamalarda bulunarak, “Türki Cumhuriyetlerde, özellikle de Kazakistan’da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika’dır, İngiltere’dir ve İsrail’dir” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Sinop Tanıtım Günleri’ne katıldı. Sinop yöresine özgü birbirinden farklı yemek ve ürünlerin tanıtıldığı stantları gezen Sarıgül, burada bulunan yetkililer ve STK temsilcileri ile sohbet etti. Ayrıca Mustafa Sarıgül, Kazakistan’da yaşanan gelişmelere dair basına açıklamalarda bulundu.

“Kazakistan halkının her zaman yanındayız”

Gündeme dair açıklama yapan Sarıgül, "Özellikle Kazakistan’da yaşanan olaylar hepimizi alabildiğine üzmekte. Kardeş ve dost Kazakistan’daki huzurun, barışın, bir an önce eski durumuna geçmesini arzu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak, dost Kazakistan halkının her zaman yanındayız. Türki Cumhuriyetlerde, özellikle de Kazakistan’da çıkan bu olayların ana nedeni Amerika’dır, İngiltere’dir ve İsrail’dir. Amerika, İngiltere ve İsrail Türki Cumhuriyetlerinden elini çekerse biz barış içerisinde, kardeşlik içerisinde ve hoşgörü içerisinde yaşamaya devam ederiz. Türki Cumhuriyetler her zaman el ele, kol kola ve inşallah omuz omuza olacaktır. Türki Cumhuriyetlerin birliği, beraberliği, kardeşliği, örfü, töresi, gelenekleri, inançlarımıza olan bağlılığımız ve kültürel değerleri son derece eşdeğerdir. Ancak bir kez daha Türkiye’mizden dost ve kardeş Kazakistan halkına şunları söylemek isteriz. Amerika’nın, İngiltere’nin ve İsrail’in Türki Cumhuriyetler üzerinde oynamaya çalıştığı oyunlara lütfen gelmeyelim. Devletimize, bayrağımıza, toprağımıza olan bağlılığımızı bütün Türk dünyası olarak el ele, kol kola ve inşallah omuz omuza sağlayalım” dedi.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor, Altay'ı konuk edecek

Kayserispor, Altay’ı konuk edecek

Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Abdülkadir Parmak Kayserispor yolunda

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi

Tekden Giriş Sınavı'na yoğun ilgi

Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Başkan Öztürk başarılı kayakçıları tebrik etti

Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Mevcut Başkan Yavuz Ay yeniden başkan seçildi

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı'na atandı

Kayserili Genel Müdür, MEB Bakan Yardımcılığı’na atandı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koramaz Vadisi'nde 'alan yönetimi' için düğmeye basıldı

Koramaz Vadisi'nde 'alan yönetimi' için düğmeye basıldı

Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle biraraya geldi

Başkan Büyükkılıç, STK temsilcileriyle biraraya geldi

DAHA FAZLA
Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selim Atasoy yeniden seçildi

Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selim Atasoy yeniden seçildi

Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Benli: 'Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar hastaneye giderken karakoldan izin almalı'

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

Sarıkamış şehitleri Kayseri'de anıldı

Büyükkılıç gençlerle buluştu

Büyükkılıç gençlerle buluştu

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'

Ekonomist Ender Özerdem: 'Petrolün bu fiyatlarını sadece birkaç aile belirliyor'