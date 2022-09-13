Mustafa İlmek, Kayseri halkını Üzüm Festivali’ne davet etti

Kayseri İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, İncesu Marina’da basın toplantısı düzenledi. 16-17 Eylül’de İncesu Belediyesi tarafından yapılacak olan Üzüm Festivali hakkında açıklamalarda bulunan İlmek, tüm Kayseri halkını festivale davet etti. İlmek konuyla ilgili, “Biliyorsunuz bugün en önemli gündemimiz 16- 17 Eylül’de gerçekleştireceğimiz festivalimiz. 16 Eylül itibariyle festivalimizin açılışı var, çeşitli etkinliklerle beraber pekmez kaynatma seremonisi ve üzümün türevleri olan köflerimiz, kedi bacağı denilen ürünlerimizin seremonisi olacak. Akşamında Kıraç konserimiz, cumartesi akşamı da Zara konseriyle festivalimizi nihayete erdireceğiz. Bütün hemşerilerimizi festivalimize davet ediyoruz. İki yıldır festivalimizi gerçekleştiremedik, sebebi malum. Hem İncesu hem de Kayseri açısından biraz daha level atlayalım istedik daha nitelikli bir festival yapalım gayretiyle planlamamızı yaptık. İnşallah Allah yüzümüzü kara çıkarmasın festivalimizi layıkıyla bitirme gayretindeyiz. Büyün hemşerilerimizi festivalimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

‘İNCESU MARİNA, 3 AYDA 1 MİLYON 600 BİN LİRA CİRO ELDE ETTİ’

İncesu Marina’yı ilk aldıkları zamanlarda çok eleştiriye maruz kaldıklarını ifade eden İlmek, şu anda ise Kayseri’nin en güzel mekanlarından biri haline geldiğini söyledi. İlmek, “Bu gördüğünüz tesisimiz 2020 yılında açıldı, bu tesisimiz âtıl bir alandı. Maalesef uyuşturucu kullanan bir mekân haline gelmişti. Biz buraya başladığımızda çok eleştiri aldım, buraya ne yapacak bir sürü para dökerek hayata geçiriyor dendiğinde buna kulak asmadık. Ve bugün gördüğünüz gibi Kayseri’nin de en güzel mekânı haline geldi. Burası belediyemizin işletmesinde olan bir tesis. Her şeyden önce kâr amacı gütmeyen dar gelirli vatandaşımızın da gelebileceği yemek yiyebileceği bir alan oluşturduk. Yaklaşık 60 kişiye de istihdam sağladık, 3 ayda yaklaşık 1 milyon 600 bin liralık bir ciro gerçekleştirdik İncesu Marina’da. Vali Bey’imizin gelmesinden sonra turizm atağına geçtik, binlerce insanı da biz ağırladık bu tesisimizde, bu yüzden İncesu Marina gözbebeğimiz halinde. Burası biliyorsunuz 2012’ye kadar İl Özel İdare’ye aitti daha sonrada Büyükşehir Belediye’sine ait oldu. Şu an bize tahsisli yerimiz ve burasıyla alakalı Büyükşehir Belediye Başkan’ımızdan da sözümüzü aldık. Marina artık İncesu Belediyesi’nin olacak en kısa zamanda bu süreci tamamlayıp nihayete erdireceğiz” dedi.

‘İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERİ TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Göreve başladığı ilk zamanlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin ulaşım sorununu çözdüğünü söyleyen İlmek, bu çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. İlmek, “3 yılı aşkın bir süredir belediye başkanlığımız söz konusu. Biz sosyal alanda çalışmalar üretmeye çalıştık. Belediyenin esas görevi yol ve parkedir bunları biliyoruz ve anlatmanın da bir manası olmadığını düşünüyoruz. İlk geldiğim zamanlarda ihtiyaç sahibi öğrencilerin taşınmasıyla alakalı Süksün ve Kızılören mahallelerinden bir problem vardı. Biz bu öğrencileri taşımaya devam ediyoruz ilk başladığımızda bu konuya ilişkin çok soruşturma yedim. Israr ettim halada ısrar ediyorum ihtiyaç sahibi öğrencileri taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İlmek, vatandaşlarla iç içe sosyal bir belediyeciliği tanzim etmek istediğini ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. İlmek konuyla ilgili şunları ifade etti, “Dediğim gibi sosyal anlamda bir belediyeciliği geliştirmenin gayretindeyiz. Amacımız toplumla, insanlarla iç içe olan belediyeciliği tanzim etmek. Ben bugün burada asfalt, parke park bahçeden bahsetmiyorum. Söyledi…