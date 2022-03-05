Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce kitabı tanıtıldı

Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde hazırlanan 8 ciltlik Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce adlı kitabının tanıtım toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın editörlüğünde hazırlanan ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yayınlanan 8 ciltlik Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce adlı kitabın tanıtım toplantısı Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde düzenlendi. Düzenlenen tanıtım toplantısına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, kitap editörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç, Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın, Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve birçok vatandaş katıldı.

Dörder ciltlik iki ayrı seri olarak yayımlanan Müslüman Dünyada Çağdaş Düşünce adlı eserde Türkiye, İran, Mısır, Hint Alt Kıtası, Balkanlar, Kuzey Afrika, Güney Doğu Asya ve Batı’daki çağdaş düşünce ele alınıyor. Toplamda 3 bin 336 sayfa olan esere; 24 ülkeden 89 yazar, 95 makale ile katkıda bulundu. Eserde 93 kurum tanıtımı, 93 biyografi ve 8 kronoloji yazısı yer alıyor. Her biri kendi alanında ilk olma özelliğine sahip olan 8 ciltlik esere Salman Sayyid, Farid Hafez, Abdullah Saeed, Sari Hanafi, Heba Raouf, Hazim Fazlic, Enes Kariç, İhsan Fazlıoğlu, Mahmut Hakkı Akın, Alpaslan Açıkgenç, Azyumardi Azra, Osman Bakar, Syed Farid Alatas, Larbi Sadiki ve Ebrahim Moosa gibi önemli isimler katkıda bulundu.

"Bu konuyla ilgili çalışmak isteyenlere de fayda sağlayacaktır"

Çağdaş düşünceyi merkeze alarak ileride bu konuyla ilgili çalışmak isteyenlere kitabın yardımcı olacağını ifade eden Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, "Eğitim kültür faaliyeti yaparken şunu fark ettik. Bizler, bu derin coğrafyada geniş alanda eğitim ve kültür faaliyetleri düzenliyoruz ama bu çalışmaları yaparken hem bu ülkelerde hem de bu hedef coğrafyalarda, hem biz birbirimizi ne kadar tanıyoruz hem de faaliyet yaptığımız topluluklar birbirini ne kadar tanıyor. Bunun eksikliğini kurum içerisinde ürettiğimiz spesifik stratejilerle gidermeye çalıştık. Bunun yeterli olmayacağını düşünerek bizim dışımızda akademisyenlerin, araştırmacıların aynı zamanda kurumda bu işle ilgilenen ve diğer kurumlarda bu alanlarla ilgilenen insanların düşünce tarihi ihtiyacını karşılaması için böyle bir eser yapılması gerektiğini düşündük. Bu fikrimizi de Lütfi hocamızla paylaştık. Çok farklı coğrafyalardan burslandırdığımız öğrenciler, iletişimde olduğumuz STK’lar bunların birbirlerini tanıması çok önemli ama bugünü anlayabilmek için geçmişi de iyi bilmek lazım” dedi. Eren, “Diğer taraftan bu çalışmanın amaçlarından biri bu kuruma bir faydası olsun veya kamudaki paydaşlara bir faydası olsun. İkincisi, kamu STK ve kamu akademi arasındaki İlişkinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bu alanda bir sürü çalışma yapılıyor. Belki kitabımız bu ciltte değil ama bundan sonraki çalışmalarda buna cevap vermeye çalışacaktır. Bugün yapay zekadan bahsettiğimiz, otonom araçlardan bahsettiğimiz, insanın makinayla olan ilişkisinin çok girift bir hale geldiği dönemde Müslümanlarında bu genel gidişata nasıl tepki vereceği aynı zamanda çok önemli. Belki kitabımız son 70-80 yıldır İslam dünyasındaki çağdaş düşünceyi merkeze alarak önümüzdeki süreçte bu konuyla ilgili çalışmak isteyenlere de fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Niyetimiz halis gayretimiz bereketli olsun"

Toplantıya katılarak yayınlanan kitap için hayırlı olsun dileklerini ileten İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, “Niyetimiz halis gayretimiz bereketli olsun diyorum. Değerli başkanımız kurumun hem ilişkilerini hem çalışmalarını anlattı. Doğrusu ben kültürel ve akademik boyutlarından bu denli, şimdi haberdarım. Çokta mutlu oldum. Çünkü düşünce dünyasını oluşturmadığınız fikri temelleri inşa etmediğiniz zihni boyutunu geliştirmediğiniz hiçbir faaliyet sizin değildir. Sebebini temelini hedefini gayesini ve onu oluşturacak zihni değerler dünyasını inşa etmediğimiz faaliyetlerin bizi nereye götürdüğünü veya nereye götüreceğini yaşayarak ve düşünerek bulmak zorundayız. Bunun için de ilim fikir araştırma düşünce son derece önemli diyorum” dedi.

Editör Prof. Dr. Lütfi Sunar ise katılım sağlayanlara teşekkür ederek, "Bugün bizim için anlamlı bir gün ilk dört kitabımız çıktığında tam salgının ilk günleriydi. Bir çalışma ya da program yapamamıştık. Online bir toplantıyla duyurmuştuk. İkinci dört cildimiz çıktığında hem ilk dördün vazifesini kaza edelim hem de bu kıymetli eserleri kamuoyuna sunalım diye bu toplantıyı gerçekleştirdik. Sağ olsun yazar hocalarımız, katkı veren hocalarımız hem önceki hem de bu ciltte hem de meslektaşlarımız burada buluştular. Ben çok teşekkür ediyorum böyle güzel bir günde bizi yalnız bırakmadığınız için” ifadelerini kullandı.