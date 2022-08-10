Musiki Cemiyeti'nde fasıl icrası

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, çalışmalarına devam ediyor. Düzenli olarak musiki dersleri yapılan cemiyette Türk müziğine ait eserlerden oluşan fasıl icra edildi.

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  • 10.08.2022 12:18
  • Güncelleme: 10.08.2022 12:22
Musiki Cemiyeti'nde fasıl icrası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti, çalışmalarına devam ediyor. Düzenli olarak musiki dersleri yapılan cemiyette Türk müziğine ait eserlerden oluşan fasıl icra edildi.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük ilgi gören musiki cemiyetinde fasılların yanı sıra, musiki kursları da veriliyor. Ünlü Tanburi Tevfik Soyata tarafından verilen kurslarda Türk musikisinin incelikleri öğretiliyor. Bu çerçevede Kiçiköy Mahallesinde yer alan Esma Hatun Sosyal Tesislerinde bir araya gelen musikişinaslar, musiki faslı icra etti.

Fasıl sonrası düşüncelerini paylaşan sanatseverler, böyle bir ortamda bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek bu cemiyeti kurduğu için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Çok değerli bir hocayla çalıştıklarını ifade eden musiki cemiyeti öğrencisi Ahmet Yüksel, musikiye dair birçok şeyi öğrendiklerini kaydetti.

Daha sonra konuşan bir başka musikişinas Gülenay Işıkgök de musiki cemiyetine düzenli olarak gelmeye çalıştığını belirterek katılmak isteyenleri cemiyete davet etti. Kayseri’de böyle bir imkanın eksikliğini hissettiklerini söyleyen Işıkgök, Tevfik Soyata gibi bir isimle bu cemiyetin kurulmasının ayrıca önemli olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın’a teşekkürlerini iletti.

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İHA

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