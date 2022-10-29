MÜSİAD ve KAYMÜDER'in ortak gündemi yapı sektörünün sorunları

Kayseri Kamu Müteahhitleri Derneği (KAYMÜDER) Başkanı Göker Gözütok ile yönetim kurulu üyeleri, MÜSİAD Kayderi Şubesi ziyaretinde, artan maliyetlerle birlikte yaşadıkları sıkıntılıları gündeme getirdi.

Görüşmede, inşaat sektörünün güncel durumu, sorunları, çözüm önerileri ve sektörün gelişimine yönelik konular istişare edildi. MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, iş dünyasının temsili, üyelerimizin işlerinin geliştirmesinin yanında, sorunlarını taleplerini ve çözümünüde son derece önemsediklerini vurguladı. Ferhat Akmermer, MÜSİAD’ın üyeleri arasında inşaat sektör temsilcilerinin bulunduğunu belirterek, üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, sektördeki sorunları asgari seviyeye indirmek amacıyla ilgili makamlara taleplerimizi ileterek çözüme yönelik üzerimize düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Akmermer, inşaat maliyetlerindeki artıştan olumsuz etkilenen kamuya iş yapan inşaat müteahhitlerinin haklı taleplerinin karşılanması düzenlemenin yapılmasının gerekliliğini, Genel Merkez ve ilgili kurumlarla paylaştıklarını ifade etti.