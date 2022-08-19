MÜSİAD Kırşehir heyetinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ziyaret

MÜSİAD Kırşehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin'i ziyaret ederek, bölgesel yatırımları görüştü.

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  • 19.08.2022 09:27
  • Güncelleme: 19.08.2022 09:27
MÜSİAD Kırşehir heyetinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

MÜSİAD Kırşehir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin’i ziyaret ederek, bölgesel yatırımları görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin’i makamında ziyaret eden Kırşehir heyeti, bölgesel teşvik ve Kırşehir’e yapılacak yatırımları görüştü. Şahin ile bölgesel teşvik, Kırşehir için öncelikli yatırım konuları, stratejik yatırımlar, genel teşvik uygulamaları ve destek unsurları konusunda sohbet havasında verimli bir toplantı gerçekleştirildi. MÜSİAD Kırşehir Başkanı Ömer Ali Öz, devlet destekleri ve uygulamaları ile ilgili Kırşehir’de gerçekleştirilebilecek bir toplantının yatırımcı ve mevcuttaki yatırımını büyütmeyi planlayan işletmeler için önemli ve faydalı olabileceğini belirtti.

Ziyaret istişare toplantısının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

İHA

Kayseri Gündem
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