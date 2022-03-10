MÜSİAD Kayseri Şubesi’nde Afganistan konuşuldu

Müsiad Kayseri Şubesi yöneticileri, Müsiad istişare heyeti ve Ak Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile Birlik Vakfı yöneticilerinin katıldığı Afganistan konulu program ilgiyle takip edildi.

Afganistan’ın coğrafik şartlar bakımından ülkenin üçte ikilik bir bölümünün yüksek dağlarla kaplı olduğunu, bu çetin şartların ülke insanının mizacını da şekillendirdiğinin altını çizen araştırmacı yazar Osman Gerçek, Rus işgaliyle yarı canlı hale getirilen ülkenin, Amerikan işgaliyle tamamen hayatiyetini kaybettikten sonra Taliban yönetimine teslim edildiğini belirtti.

Rus işgali sonrası Afganistan yönetimini ele geçiren mücahidlerin kendi aralarında anlaşamamalarının sonucu ülkenin iç savaşa sürüklendiğini ve bu savaşa son vermek için ülkenin güneyinde bulunan medrese öğrencilerinin insiyatif alarak Taliban çatısı altında örgütlenip kentleri ele geçirdikten sonra beş yıllık geçici bir Taliban yönetimi oluşturduklarını ifade eden Osman Gerçek, 11 Eylül’le beraber Afganistan’ı işgal eden Amerikan’nın ülkenin tüm kaynaklarını yirmi yıl boyunca sömürdüğünü ve nüfusunun yarısının açlık durumunda olan, tüm ekonomik ve yönetim becerilerini kaybetmiş bir Afganistan’ı terkettiklerini belirtti.

Daha çok kırsalda ve kent ücralarında faaliyet yürüten Taliban’ın ülkede ‘Afganistan İslam Emirliği’ adı bir devlet kurduklarını, yaşayıp yaşamadığı bile meçhul olan ‘Emire’l Mü’minun Molla Hibetullah’ın dinî liderliğinde yeniden devletleşme süreci yaşadıklarını belirten Gerçek, ülkenin istikrara ve güven ortamına yeniden kavuşması için Afgan halkının açlıkla mücadele etmesine rağmen umutlarını muhafaza etmeye çalıştıkları vurguladı.

Ülkenin maden rezervinin 5 trilyon dolar olduğunu ve buna rağmen bir dilim ekmeğe muhtaç olarak açlık durumunda olduklarını ifade eden Gerçek, tüm çevre ülkelerin gözünün bu madenlerin işletilmesinde olduğunu, Türkiye’nin bu madenlerin işletilmesi konusunda ticari ve ekonomik işbirliği yapması için geç kalmaması gerektiğini belirtti.

İyilik treni dışında ülkemizin tüm yardım kuruluşlarının bu yıl için Afganistan’a yardım seferberliği başlattıklarını, bu ilişkilerin iki ülkeni yakınlaşmasına katkı sağlayacağını belirten Osman Gerçek, henüz ülkede istikrarlı bir hükümetin rüştünü ispat etme sürecinde olduğunu ve ülkede güvenlik problemlerinin henüz tam anlamıyla sona ermediğini vurguladı.

Afganistan ile ülkemiz arasında olabilecek ticari işbirliği alanlarının neler olabileceği konularının da görüşüldüğü program, soru-cevap ve karşılıklı müzakerelerle sona erdi.