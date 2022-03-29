MÜSİAD heyeti, Katar ve BAE ziyaretlerini tamamladı

MÜSİAD, 17-22 Mart 2022 tarihleri arasında Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti. Katar, Abu Dabi, Dubai misyonlarına ve Türk Büyükelçiliklerine yönelik ziyaretlerde bulunan 31 kişilik MÜSİAD heyeti, dünyanın en büyük ticaret ve kültür buluşması olan Dubai Expo Fuarını da ziyaret etti. Kayserili iş insanları, yabancı iş insanlarıyla da karşılıklı ticari görüşmeler yaptı. Kayseri’den bu ülkelere satılabilecek ürünler ve piyasa koşulları karşılıklı olarak masaya yatırıldı.

İş ve kültür gezisinin verimli geçtiğini belirten MÜSİAD Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer, iş birliği alanları, ortak çalışmalar ve ticari ilişkilere yönelik temaslarda bulunduklarını ifade etti.