MÜSİAD'da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nde E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi verildi. Eğitim alan kişilerin E-Ticaret ve E-İhracat alanında donanımlı bir hale gelmesi hedefleniyor.

PAYLAŞ
  • 15.03.2022 12:27
  • Güncelleme: 15.03.2022 12:27
MÜSİAD'da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi

Kayseri MÜSİAD’da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer tarafından eğitim başlamadan önce katılımcılara bilgiler verildi.  MÜSİAD’da verilen eğitimle birlikte katılımcıların E-Ticaret ve E-İhracat anlamında donanımlı bir hale gelmesi hedefleniyor. 

“E-TİCARET VE E-İHRACATI KAÇINILMAZ BİR HALE GELDİ”

Program öncesi MÜSİAD Kayseri Eğitim Planlama Komisyon Başkanı Fatih Altınkaynak verilen eğitimin hedeflerinden ve amaçlarından bahsetti. Günümüzdeki E-Ticaret ve E-İhracatın öneminin altını çizen Altınkaynak, “Günümüzde artık E-Ticaret ve E-İhracat kaçınılmaz bir hale geldi.  Bizlerde MÜSİAD ve Genç MÜSİAD olarak E-Ticaret ve E-İhracat konularıyla alakalalı bugün katılımcı olan 25 kişiye eğitim verdik. 6 gün 18 saat sürecek bir eğitimle birlikte hızlı bir şekilde öğrencilerimizi E-Ticaret ve E-İhracat anlamında bilinçlendirmek istiyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Düzenlenen eğitimle Kayseri’nin ve Türkiye’nin daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirten Altınkaynak, “Eğitimlerimizle bizler katılımcılarımızın E-Ticaret ve E-İhracat yapabilmelerinin sağlayabilmeyi hedefliyoruz.  Buraya katılan katılımcılar E-Ticaret ve E-İhracat konusunda uzman hale gelip kendi şirketleri ya da çalıştıkları kuruma büyük katkıları sunabilecek.  E-Ticaret ve E-İhracatın en önemli unsurlarından bir tanesi de, bugün seyahat etmeden internet üzerinden çok yüksek meblağlar kazanılabiliyor.  Bu ticaretler Kayserimiz ve Ülkemiz için çok değerli.  Bizde bu yeni genişleyen alanda rol almak istiyoruz. Katılımcıların bu alanda yetkin bir hale gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜNÜN VE GELECEĞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

E-Ticaret ve E-İhracat eğitimlerine talebin çok yoğun olduğunu belirten Altınkaynak, “Eğitimleri bizler üyelerimizle yapıyoruz.  Hedefimiz Kayseri’de bu eğitimi yaklaşık 4 kere yapmak.  E-Ticaret ve E-İhracat konusuna talep gerçekten çok yoğun. Önemli olan bu konuyu bizler öncelikli hale getirdik. Bizlerin hedefleri gerçekten çok büyük.  Bizim buraya katılımcı olup, burayı tamamlayan üyelerimizin E-Ticaret ve E-İhracat konusunda çok kolaylıkla iş yapabilecekler.  Devletimizin bu konuyla alakalı yeterli teşviki var.  Katılımcılarımızı E-Ticaret ve E-İhracat konusunda yeterli bir hale getirip geliştirmek istiyoruz.  Biz MÜSİAD ve Genç MÜSİAD olarak günün ve geleceğin en hızlı takipçisi olacağız. Bizler her yerde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
 

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kendini Turkovac'a adadı

Kendini Turkovac'a adadı

Türkiye'ye örnek olan proje, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Türkiye'ye örnek olan proje, yüzleri güldürmeye devam ediyor

Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı

Melikgazi Belediyesi 2021 yılında 4 bin 58 nikâh kıydı

Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu

Çocuklara özel 'Nasrettin Hoca' Tiyatrosu

MÜSİAD'da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi

MÜSİAD’da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel konser

Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına özel konser

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

6
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' programı / Mehmet Akif'in torunu yeniden Kayseri'de / Mehmet Akif'in torunu Selma Argon: 'Dedemin ayak izlerini takip ediyorum'

Kayseri'de 'Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet' programı / Mehmet Akif'in torunu yeniden Kayseri'de / Mehmet Akif'in torunu Selma Argon: "Dedemin ayak izlerini takip ediyorum"

Başkan İlmek'ten mahallelere inceleme

Başkan İlmek’ten mahallelere inceleme

DAHA FAZLA
OSB davasına basın sansürü

OSB davasına basın sansürü

SON DAKİKA... Lisede öğrenci öğretmeni bıçakladı

SON DAKİKA... Lisede öğrenci öğretmeni bıçakladı

Melikgazi'den sanayiciye destek

Melikgazi'den sanayiciye destek

Ekmek almak için girdiği fırından yardım kumbarası çaldı

Ekmek almak için girdiği fırından yardım kumbarası çaldı

Kayseri için projelere imza atılıyor

Kayseri için projelere imza atılıyor