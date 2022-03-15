Kayseri MÜSİAD’da E-Ticaret ve E-İhracat eğitimi gerçekleştirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi Başkanı Ferhat Akmermer tarafından eğitim başlamadan önce katılımcılara bilgiler verildi. MÜSİAD’da verilen eğitimle birlikte katılımcıların E-Ticaret ve E-İhracat anlamında donanımlı bir hale gelmesi hedefleniyor.

“E-TİCARET VE E-İHRACATI KAÇINILMAZ BİR HALE GELDİ”

Program öncesi MÜSİAD Kayseri Eğitim Planlama Komisyon Başkanı Fatih Altınkaynak verilen eğitimin hedeflerinden ve amaçlarından bahsetti. Günümüzdeki E-Ticaret ve E-İhracatın öneminin altını çizen Altınkaynak, “Günümüzde artık E-Ticaret ve E-İhracat kaçınılmaz bir hale geldi. Bizlerde MÜSİAD ve Genç MÜSİAD olarak E-Ticaret ve E-İhracat konularıyla alakalalı bugün katılımcı olan 25 kişiye eğitim verdik. 6 gün 18 saat sürecek bir eğitimle birlikte hızlı bir şekilde öğrencilerimizi E-Ticaret ve E-İhracat anlamında bilinçlendirmek istiyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek” diye konuştu.

Düzenlenen eğitimle Kayseri’nin ve Türkiye’nin daha iyi yerlere geleceğini düşündüğünü belirten Altınkaynak, “Eğitimlerimizle bizler katılımcılarımızın E-Ticaret ve E-İhracat yapabilmelerinin sağlayabilmeyi hedefliyoruz. Buraya katılan katılımcılar E-Ticaret ve E-İhracat konusunda uzman hale gelip kendi şirketleri ya da çalıştıkları kuruma büyük katkıları sunabilecek. E-Ticaret ve E-İhracatın en önemli unsurlarından bir tanesi de, bugün seyahat etmeden internet üzerinden çok yüksek meblağlar kazanılabiliyor. Bu ticaretler Kayserimiz ve Ülkemiz için çok değerli. Bizde bu yeni genişleyen alanda rol almak istiyoruz. Katılımcıların bu alanda yetkin bir hale gelmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“GÜNÜN VE GELECEĞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

E-Ticaret ve E-İhracat eğitimlerine talebin çok yoğun olduğunu belirten Altınkaynak, “Eğitimleri bizler üyelerimizle yapıyoruz. Hedefimiz Kayseri’de bu eğitimi yaklaşık 4 kere yapmak. E-Ticaret ve E-İhracat konusuna talep gerçekten çok yoğun. Önemli olan bu konuyu bizler öncelikli hale getirdik. Bizlerin hedefleri gerçekten çok büyük. Bizim buraya katılımcı olup, burayı tamamlayan üyelerimizin E-Ticaret ve E-İhracat konusunda çok kolaylıkla iş yapabilecekler. Devletimizin bu konuyla alakalı yeterli teşviki var. Katılımcılarımızı E-Ticaret ve E-İhracat konusunda yeterli bir hale getirip geliştirmek istiyoruz. Biz MÜSİAD ve Genç MÜSİAD olarak günün ve geleceğin en hızlı takipçisi olacağız. Bizler her yerde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

