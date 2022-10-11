MÜSİAD Başkanı Akmermer: “MÜSİAD sadece para kazananların, patronların kulübü değil”

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, KayseRadar ve Radyo Radar’dan canlı olarak yayınlanan ‘Bunu Da Konuşalım’ programına konuk oldu. Gazeteci Erdinç Teğmen’in sorularını cevaplayan Akmermer, ticarette başarının nasıl sağlanacağı ve ticaretin kuralları hakkında konuştu. Yapılan işe öncelikle inanılması gerektiğini söyleyen Akmermer, “Yaptığınız işe öncelikle inanmak, bunu isteyerek yapmak, sevmek, ondan zevk almak lazım. Zaten bunun sonucunda eğer bir insana rızık geniş tahsis edildiyse cenabı Allah nasibini de beraberinde veriyor. Bir şekilde o başarı hikayesi tamamlanmış oluyor. Sadece ticarette değil profesyonel çalışan kadrolar içerisinde de bizim beyaz yakalı dediğimiz insan kaynaklarında da çok başarı hikayeleri var. Orada neyi görüyoruz, yapmış olduğumuz işte severek arzu ederek en iyisini yapmak suretiyle çalışmalıyız. Tabii bunun kendi içerisinde kırılmaları var. Verimlilik, zamanlama, planlamak yani bir şekilde onu alternatif yapılarını da şekillendirdikten sonra zaten başarı bir şekilde sizi gelir bulur” şeklinde konuştu.

‘MÜSİAD BİR İYİLİK ve ERDEMLİLİK HAREKETİ’

MÜSİAD’ın iyilik ve erdemlilik hareketi olduğunu belirten Akmermer, “Çok uzun yıllar önce Türkiye'de kurulmuş, özellikle Anadolu sermayesinin kendini varoluş noktasındaki zamanın ahilik teşkilatı diyebileceğimiz, içerisinde sadece ticaretin ve sanayinin veya bir parasal değerlerin değil, insani değerlerin paylaşıldığı bir yapı. Bunun içerisinde özellikle uzun yıllardır, ülkemiz çok önemli demokrasi mücadelelerinden geçerek geldi. Burada MÜSİAD’ın bir duruşu var çok kıymetli bir çizgide kendini Milli İrade unsurları ile beraber gayreti içerisinde. Bunların hepsinden beslenerek bizler bu misyonu devam ettiriyoruz. Kayseri şubesi de MÜSİAD'ın Türkiye'deki ilk şubesi, ilk yapılanması. Bizim bir genel merkezimiz var. Onun haricinde tabii Türkiye'de 81 ilde ve dünyada toplamda 164 temsilciliği olan yaklaşık 13 bini aşkın gençleriyle içerisinde olan Genç MÜSİAD bizim kendi içimizdeki en kıvanç duyduğumuz gurur duyduğumuz bir yapılanmadır” ifadelerini kullandı.

‘MÜSİAD SADECE PARA KAZANANLARIN, PATRONLARIN KULÜBÜ DEĞİL’

İş insanları için coğrafyanın çok önemli bir unsur olduğunu, bu yüzden yaptıkları seyahatleri tesadüfen seçmediklerini dile getiren Akmermer, “Biz iş insanları olarak coğrafyada bizim için önemli. İlk önce kendi kadim kültürümüzden aldığımız, ecdadımızın ayak basmış olduğu her yerden bir izi var. Bu şekli ile biz kendi seyahatlerimizi yaparken de hiçbir şeyi tesadüf seçmiyoruz, yani bunu da göz önünde bulunduruyoruz. MÜSİAD sadece para kazananların, patronların kulübü değil. Bizi diğer şeylerden farklı kılan özellik de biraz da bu erdemliliğin bir anlamda alt tabanımızda var olması. O açıdan dolayı özellikle Türkiye'nin şu anda bulunduğu pandemi koşularından sonra dünyada taşlar yerinden oynadı ve o taşlar aynı yerine oturmuyor. Bu tabii bazı alanlar açısından tehditleri bazı alanlar açısından ise inanılmaz fırsatları beraberinde getiriyor” diye konuştu.