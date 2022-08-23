Musahacılı Mahallesi'nde 'musluklardan kum akıyor' iddiası

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Musahacılı Mahallesi'nde oturan Güray Kaya, içme suyu musluklarından 2 yıldır suyla birlikte kum geldiğini iddia etti.

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  • 23.08.2022 13:05
  • Güncelleme: 23.08.2022 13:05
Musahacılı Mahallesi'nde 'musluklardan kum akıyor' iddiası

Kaya, bu iddiasını çektiği video ile gösterirken, Mahalle Muhtarı Saim Malkoç ise, iddiaları yalanladı. 

Kayseri merkeze 72, bağlı bulunduğu Yeşilhisar ilçesine 31 kilometre mesafede bulunan Musahacılı Mahallesi’nde içme suyu problemi yaşanıyor. Mahalle sakinleri, musluklardan suyla birlikte kum da geldiğini iddia ediyor. Mahallede 2 yıldır musluklardan kum geldiğini savunan mahalleli Güray Kaya, bu iddiasını çektiği video ile de gösterdi. Mutfak musluğundan kısa süre su akıtan Kaya, ardından beyaz tasa aldığı suyun içinde kum olduğunu söylediği parçacıkları görüntüledi.

Sorunun çözülmesini istediklerini belirten Kaya, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayet ettikleri halde problemin çözülmediğini öne sürdü. Kaya, “Suyumuz yer altından içme suyu deposuna pompalanıyor. Şikayetlerimiz sonrası KASKİ’den ekipler suyun analizini yaptı. ‘Su temiz, sorun yok’ diyerek hiçbir işlem yapmadı. Musluklardan suyla birlikte kum gelmeye devam ediyor” diye konuştu.     

İddiaları yalanlayan Mahalle Muhtarı Saim Malkoç ise, “Öyle bir sorunumuz yok. Depoyu temizlettik, o yüzden kum gelmiş olabilir” dedi. Muhtar Malkoç, KASKİ’den ekiplerin gelerek su deposunu temizlediğini de sözlerine ekledi.

1ha

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