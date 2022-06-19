Murat Avcı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

10-16 Haziran tarihlerinde Antalya’da yapılan Gençler Türkiye Şampiyonası’nda +91 Kiloda Türkiye Şampiyonu olan Murat Avcı, Malezya’da yapılacak olan Dünya Gençler şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Antalya’da yapılan şampiyonada yakaladığı başarı ile Malezya’da yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonasına katılma hakkı elde eden Murat Avcı, turnuva için hazırlıklarını sorunsuz bir şekilde sürdürüyor. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kafan Ulu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Murat Avcı, ülkemizi temsil edecek. Türkiye Şampiyonasında mücadele vermiş bütün sporcularımızı tebrik ediyorum. Sporcularımızın ve antrenörlerimizin emeklerine sağlık. Antrenör Nazım Yorulmaz ve Sporcumuz Murat Avcı, Dünya Şampiyonasına kadar bütün hazırlıklarını tamamlayacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancım tam” dedi.