Mültecilere sıcak yemek yardımı
Sivas Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü, hayır sahiplerinin destekleriyle alınan sıcak yemekleri günlük 30 mülteci aileye ulaştırıyor.
- 27.01.2022 10:30
- Güncelleme: 27.01.2022 10:30
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas Müftülüğü Göç ve Manevi Destek Koordinatörlüğü, hayır sahiplerinin destekleriyle alınan sıcak yemekleri günlük 30 mülteci aileye ulaştırıyor.
4 Eylül Şerefiye Cami Derneği’nde dağıtılan sıcak yemekleri ailelere ulaştıran Göç ve Manevi Destek Koordinatörü İmam Hatip Fikret Fırat, hayırseverlerin katkılarıyla temin etmiş olduğu sıcak yemekleri her gün öğle saatinde ihtiyaç sahibi mülteci ailelere ulaştırdığını söyledi.
Yaklaşık 150 kişiye yemek ulaştırdıklarını aktaran Fırat, hayırseverlere teşekkür etti.
İHA
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