Mülteci kadınlara 'uyum' eğitimi

Kayseri'de kurulan Uluslararası Sosyal Uyum ve Gençlik Derneği tarafından yabancı uyruklu mülteci kadınlara uyum eğitimi etkinliği düzenlendi.

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  • 09.03.2022 11:23
  • Güncelleme: 09.03.2022 13:12
Mülteci kadınlara 'uyum' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kurulan Uluslararası Sosyal Uyum ve Gençlik Derneği tarafından yabancı uyruklu mülteci kadınlara uyum eğitimi etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte mülteci kadınların yaşadıkları zorluklar dinlenirken, yaşanan sıkıntılara karşı çözüm üretme çalışmaları yapıldı. Yeni kurdukları dernekte çocuk, kadın ve çevre ile alakalı etkinlikler gerçekleştireceklerini söyleyen Uluslararası Sosyal Uyum ve Gençlik Derneği Başkanı Emir Çubukçu, “Derneğimiz 2021 Aralık ayında kuruldu. Bugün bizim ilk faaliyetimiz ve ilk faaliyet Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle mülteci kadınlara yönelik etkinlik olarak yapmayı düşündük. Etkinlikte mültecilerin özellikle Kayseri’de yaşadıkları zorlukları, gurbette yaşadıkları zorlukları, kadın ve çocuk olarak çekilen birçok zorluktan dolayı onların yanında duralım ve etkinliklerimiz olsun dedik. Böyle aklımıza geldi ve ilk etkinliğimiz olsun istedik. Kayseri’de yabancı uyruklu olarak yaklaşık 100 bin kişilik bir potansiyelimiz var ve onlarla ilgilenen dernek sayısı da oldukça az. Kayseri’de yaşayan mülteciler olarak eğitim seviyesini yükseltmek için ne gerekiyorsa etkinlik ve projeler üretmek istiyoruz. Amaçlarımızdan bir tanesi de yerli halklar ve misafir topluluğu arasında kültürel kaynaşmayı sağlamak. Biz eğitim, kadın, çocuk ve çevre konusunda etkinlik yapmaya devam edeceğiz. Türkiye için neler yapabileceğimizi düşünüyoruz ve Türk kardeşlerimizin de bizleri ziyaret ederek bize yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.

Uluslararası Sosyal Uyum ve Gençlik Derneği gönüllüsü 21 yaşındaki Rim Alsatem ise, “8 yıldır Kayseri’deyim. Bugün Uluslararası Sosyal Uyum ve Gençlik Derneği tarafından bizlere kadınlar hakkında bilgiler verildi ve etkinlik olarak yapıldı. Bu ilk etkinliğimiz oldu. İlk olmasına rağmen çok iyi geçti. İleride de kadınlar ve çocuklar için eğitime yönelik programlar hazırlamalarını istiyorum ve kendilerine de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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