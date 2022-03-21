Muhteşem Nevruz etkinliği

Talas Belediyesi, baharın müjdecisi Nevruz'u düzenleyeceği muhteşem bir etkinlikle kutlayacak.

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  • 21.03.2022 14:14
  • Güncelleme: 21.03.2022 14:40
Muhteşem Nevruz etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi, baharın müjdecisi Nevruz’u düzenleyeceği muhteşem bir etkinlikle kutlayacak.

Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programda Türkî Cumhuriyetlerin yerel oyunları, 45 kişilik dev kadro tarafından izleyicilerin beğenisine sunulacak. 25 Mart Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak gösteride, Türk dünyasının birbirinden güzel oyunları müzik eşliğinde görsel bir şölenle sahneye konulacak.

“TÜRK’ÜN BAYRAMI NEVRUZ HOŞ GELDİ”

Hem konuya ilişkin bilgiler veren hem de Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı kutlayan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Türk, cefaya katlanacak, muhabbetle tatlanacak, ilelebet kutlanacak, Nevruz Türk’ün bayramıdır. Türk’ün bayramı Nevruz hoş geldi.” diyerek tüm sanatseverleri bu unutulmaz akşama davet etti.

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İHA

Kayseri Gündem
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