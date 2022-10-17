Muhtarlara özel yeni eğitim programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ilçelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yeni bir eğitim programı düzenliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK'in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi, uzman kadrosuyla muhtarlarla buluşarak, bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesine imkn tanıyor.

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  • 17.10.2022 12:32
  • Güncelleme: 17.10.2022 12:43
Muhtarlara özel yeni eğitim programı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ilçelerinde halkın taleplerini ilgili yerlere ileterek, köprü görevi gören muhtarlara yeni bir eğitim programı düzenliyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi KAYMEK’in Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi, uzman kadrosuyla muhtarlarla buluşarak, bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesine imkân tanıyor.

Belediye-vatandaş arasındaki iletişimi en güçlü noktaya taşımaya özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi faaliyetlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Büyükşehir, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın muhtarlarla yapılan çalışmalara verdiği özel önemle birlikte, muhtarlar aracılığı ile vatandaş ve belediye arasında etkin bir iletişim kanalı oluşturmaya önemli katkılar sunması planlanan, muhtarlara yönelik yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. Büyükşehir Belediyesi, eğitim programı çerçevesinde merkez ve kırsalda tüm muhtarlara yönelik eğitimler düzenleyecek. Kentte yenilikçi eğitim ve hayat boyu öğrenme odaklı binlerce insana dokunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi birimi uzmanları, yürütülecek eğitimlerde muhtarlarla buluşacak. KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi uzman kadrosu, bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşlarla bir araya gelerek, vatandaşlara ücretsiz şekilde destek olacak hizmet sunmayı amaçlayan projede, muhtarlara vereceği eğitimde “Stres Yönetimi, Sorun Çözme Becerileri, Sağlıklı ve Etkili İletişim, Zor İnsanla Diyalog ve İkna” gibi konu başlıkları üzerinde duracak.

Program sonunda eğitim alan muhtarların kendi mahallelerinde bireysel danışmanlığa ihtiyaç duyan vatandaşları Büyükşehir KAYMEK’in ücretsiz hizmetiyle buluşturması bekleniyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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