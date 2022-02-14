Muhtar yol açma çalışması yapan ekiplere yemek ikram etti

Tomarza-Tufanbeyli arasında kar temizleme çalışmalarını sürdüren personel ve jandarma ekiplerine Aslantaş Mahalle Muhtarları yemek ikram etti.

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  • 14.02.2022 12:53
  • Güncelleme: 14.02.2022 14:15
Muhtar yol açma çalışması yapan ekiplere yemek ikram etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Tomarza-Tufanbeyli arasında kar temizleme çalışmalarını sürdüren personel ve jandarma ekiplerine Aslantaş Mahalle Muhtarları yemek ikram etti.

Tomarza ilçesine bağlı Aslantaş ile Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat Köyü arasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışmalarını sürdüren karayolları ve jandarma ekiplerine yemek ikram eden Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı; "Aslantaş köyümüz bulunduğu konum itibariyle fazla yağış alan bir bölgede bulunuyor. Bu nedenle köyümüze her sene metrelerce kar yağmaktadır. Karayolları ve Tomarza Belediyesi’nin koordineli çalışması neticesinde bugüne kadar Tomarza-Aslantaş arası yol kapansa da fazla uzun sürmeden açıldı. Ancak, köyümüzden sonra Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat Köyü arası da yoğun kar yağışı sonrası metrelerce kar kalınlığı olması nedeniyle şuan bu yol araç trafiğine kapalıdır. Karayolları ekiplerimiz günlerdir bu yolun da araç trafiğine açılması için hummalı bir çalışma içerisindedir. Ben de mahalle muhtarı olarak yol açma çalışmalarına yardımcı olmak için görevlilere yemek yaparak ikram ettim. İnşallah bir kaç gün içerinde kapalı olan yolumuzun yeniden açılmasını bekliyoruz" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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