Muhtar mahalleliyi halaylarla sahura götürdü

Sivas’ta bir mahalle muhtarı davul ve zurnalarla uyandırdığı mahalle sakinlerine çekilen hayalın ardından sahur yemeği ikram etti.

Sivas’ın Gürün ilçesi Çayboyu mahalle muhtarı Mahmut Göksu, her yıl gerçekleştirdiği sahur geleneğini bu yıl da sürürdü. Göksu, mahalle sakinlerini davul ve zurna ile uyandırdı. Uyanan gençler davul ve zurna eşliğinde halaylar çekip oyunlar oynadı. Ardından hep birlikte sahur yemeği yenildi. Muhtar Göksu, mahallenin durumdan memnun olduğunu bu geleneği her sene sürdürdüklerini ve gençlerin kendisini yalnız bırakmadığını söyledi.