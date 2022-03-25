Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi bu parkta yaşayacak

Kayseri’de, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan ve Muhsin Yazıcıoğlu isminin verildiği park, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 13’üncü ölüm yıldönümünde hizmet açıldı.

Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanına çocuk oyun alanlarının da bulunduğu parkın yapımını tamamladı. Belediye tarafından Muhsin Yazıcıoğlu ismi verilen park, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün 13’üncü yıldönümünde hizmete açıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını anlatan kısa film gösterisinin ardından bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Burası Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Projesi’nin olduğu alan. Yaklaşık 10 bin nüfusun burada yaşamaya başladığı, çevrenin güzelleştiği güzel bir alan. Burada birçok hizmetleri yapıyoruz. Şu anda inşaatı devam eden ilkokul, ortaokul ve anaokulu çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki eğitim öğretim dönemine hazır olacak. Kapalı spor salonumuz var. Birkaç ay içerisinde hizmete açacağımız aile sağlık merkezi var. Hepsinden önemlisi burada yaşayan vatandaşlarımıza söz vermiştim. İnşallah güzel bir kütüphaneyi ve pazaryerini plana aldık. Bu yaz onların da inşaatı başlayacak. Burası yeni, farklı ve tüm ihtiyaçları giderilmiş bir mahalle olacak” ifadelerini kullandı.

"Bu park yaşadıkça, gençlerimiz ‘Muhsin Yazıcıoğlu kim’ deyip araştıracaklar"

Başkan Palancıoğlu, mahallede Sivaslı vatandaşların yoğun şekilde yaşadığını belirterek, "Mahalle muhtarımız ve mahalle başkanımız bu parka Muhsin Yazıcıoğlu isminin verilip verilemeyeceğini sormuştu. Biz de meclisimize getirdik. Bugün 25 Mart 2022 günü, vefatından tam 13 sene sonra Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini bu parkta yaşatmak üzere sizleri misafir ediyoruz. Bu normal, sıradan bir açılış değil. Bir park açılışı da değil. Aslında geçmişte siyasete imza atmış, kişiliği ve karakteri ile birçok insanın takdir ettiği, sevdiği ve hatırladıkça arkasından Fatiha okuduğu, siyasetin yetiştirdiği önemli, çilekeş, bayrak sevdalısı güzel bir insan. Mekânı cennet olsun. Bu park yaşadıkça, gençlerimiz ‘Muhsin Yazıcıoğlu kim’ deyip araştıracaklar ve güzel bir insan olduğunu öğrenecekler. İnşallah onun yolunda, bu ülke yolunda, vatan, sünnet ve Kur’an yolunda bu gençlerimiz yetişecek. Bizler Muhsin Yazıcıoğlu’nun başlattığı yolda elimizden geldiğince gençlerimizi yetiştirecek imkânlar ve ortamlar hazırlayacağız” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu’nun konuşmasının ardından dua edildi ve kurdele kesilerek park hizmete açıldı. Açılışa, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığı yetkilileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.