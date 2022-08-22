Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP Kongresi'nde

Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

PAYLAŞ
  • 22.08.2022 11:10
  • Güncelleme: 22.08.2022 11:10
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi MYP Kongresi'nde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merhum Büyük Birlik Partisi Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Milli Yol Partisi’nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Kayseri İl Kongresi sonrası açıklamada bulunan MKYK Üyesi Şevket Göçmen; partilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yusuf Yazıcıoğlu’nun destek vermesinin de teşkilatlar da büyük sevinç uyandırdığını söyledi. Göçmen; "Yusuf Yazıcıoğlu’nn destekleriyle MYP çizgisini de net olarak gösterdi. Kayseri’de düzenlenen kongreye Genel Başkan Remzi Çayır ile giriş yapan Yazıcıoğlu, inandığımız davanın da bir neferi olduğunu bizlere gösterdi. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun daima ideolojisi ve hayallerinin peşinden koşan arkadaşları olarak Kayseri’den inandığımız toplumumuza ve siyasetimize de mesaj vermiş olduk" dedi.

Kayseri İl Kongresi sonrası İl Başkanlığı görevine ise Mükremin Özlü getirildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kalp hastası Zeynep teyze, 2 gündür kayıp

Kalp hastası Zeynep teyze, 2 gündür kayıp

Kocasinan'da daha fonksiyonel parklar, mutlu çocuklar

Kocasinan'da daha fonksiyonel parklar, mutlu çocuklar

Çiftçiler yağan yağmurlardan memnun

Çiftçiler yağan yağmurlardan memnun

Badmintoncu Telli Nur Ataş mili takım kampına davet edildi

Badmintoncu Telli Nur Ataş mili takım kampına davet edildi

Psikolog Büyük: 'Çocuklarda dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu ve teknoloji bağımlılığı arttı'

Psikolog Büyük: “Çocuklarda dikkat eksikliği, konuşma bozukluğu ve teknoloji bağımlılığı arttı”

Valilik ve Büyükşehir Tarihi Arasta Çarşısı'nı Yeni Yüzüne Kavuşturdu

Valilik ve Büyükşehir Tarihi Arasta Çarşısı'nı Yeni Yüzüne Kavuşturdu

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi konak ziyaretçilerini bekliyor

Kalem işi süslemeleriyle dikkat çeken tarihi konak ziyaretçilerini bekliyor

Salı günü Melikgazi'de su kesintisi yaşanacak

Salı günü Melikgazi’de su kesintisi yaşanacak

DAHA FAZLA
CHP Milletvekili Arık'tan Bakan Soylu'ya: 'Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden kaç terörist işten çıkartıldı?'

CHP Milletvekili Arık’tan Bakan Soylu’ya: “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nden kaç terörist işten çıkartıldı?”

İYİ Partili Özhan: 'Yeni OSB Bünyan'a yakışır'

İYİ Partili Özhan: “Yeni OSB Bünyan’a yakışır”

Başkan Davut Şahin: 'Tomarza'da bu ilk olacak'

Başkan Davut Şahin: “Tomarza'da bu ilk olacak”

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı

Hırsızlık suçundan aranan şahıs havalandırma boşluğundan çıkartıldı

Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları

Başkan Büyükkılıç'ın Felahiye temasları