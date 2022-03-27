Muhsin Yazıcıoğlu, Kayseri'de anıldı

 Büyük Birlik Partisi (BBP) Kayseri İl Başkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 13'üncü yıldönümü anısına program düzenledi. Programda çeşitli gösteriler sergilenirken, katılımcılar Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenleri yad etti.

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  • 27.03.2022 12:59
  • Güncelleme: 27.03.2022 12:59
Muhsin Yazıcıoğlu, Kayseri'de anıldı

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılan etkinliklerde çeşitli gösteriler sahnelendi. Programda şiirler okundu, tilavet yapıldı, şarkılar ve türküler söylendi, zeybek oyunu sergilendi. Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenlerin adları anılarak, yoklamaları alındı. Alperen Ocakları'ndan gelen genç katılımcılar, 'Katiller bulunsun, hesap sorulsun' şeklinde slogan attı.

Törene BBP MKYK Üyesi Nevzat Yıldız, BBP İl Başkanı Nizamettin Şafak, Alperen Ocakları temsilcileri, BBP Kayseri yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, davetliler, parti mensupları, merhum Yazıcıoğlu'nun sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan BBP Hacılar İlçe Başkanı Musa Çevrim, "Bundan tam 13 yıl önce şehadet mertebesine erişen şehit liderim Muhsin Yazıcıoğlu'nu saygıyla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Ve buradan ilan ediyorum: Son Alperen, son nefesini verene kadar Muhsin başkanımız yaşayacak, davası yaşayacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ilk günkü heyecanıyla sizlere sesleniyorum: Bizler siyaseti bir fazilet yarışı olarak görüyoruz, bir benlik kavgası olarak değil. Feragat ve diğerkâmlık olarak görüyoruz. Farz-ı kifâyenin bize düştüğünü gördüğümüz için bugün buradayız. Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını genel başkanımız Mustafa Destici bey ve ocaklarımızın genel başkanı Samet Bağcı beyin öncülüğünde teşkilatlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde yaşatmak için çaba harcayacağız" diye konuşarak, katılımcılardan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhuna Fatiha okumalarını istedi.

BBP Kayseri İl Başkanı Nizamettin Şafak ise "Bu gecenin dolu dolu geçmesi gerekir. Rahmetlinin herkeste bir anısı vardır. Bizim siyasetle alakamız yok. Biz Allah'ın rızası için bu yola devam ediyoruz. Rabbim izin verdiği sürece bu davayı en yükseklere ulaştırmak için gayret sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte BBP MKYK Üyesi Nevzat Yıldız ve Alperen Ocakları İl Başkanı Mehmet Yılmaz da konuşmalar gerçekleştirerek, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu saygı ve rahmetle andı. 

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