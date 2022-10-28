Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada ise çok sayıda tüfek, silah ve kurşun ele geçirildi.

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  • 28.10.2022 17:49
  • Güncelleme: 29.10.2022 05:48
Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın evinde yapılan aramada ise çok sayıda tüfek, silah ve kurşun ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptığını tespit ettikleri şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alınırken, evde yapılan aramada; 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 4 adet şarjör, 84 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 23 adet av tüfeği kartuşu, 6 adet kesici alet ve 1 adet muşta ele geçirildi. ’Silah ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alınan şahıs, emniyete götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi

Mühimmat deposu değil, silah ticareti yapan şahsın evi

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