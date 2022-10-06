Muharrem İnce: 'CHP, insanları olmayan sorun üzerinden ayrıştırıyor'

KIRŞEHİR (İHA) – Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü açıklamalarıyla ilgili, “İnsanları olmayan bir sorun üzerinden ayrıştırma” dedi.

‘Halk Buluşmaları’ programı çerçevesinde Kırşehir’e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ufak hesaplarla rant elde etmeye çalıştığını söyleyerek, “Ufak hesaplarla başörtüsü üzerinden rant elde etmeye çalışma ve bu kompleksini aş artık” dedi.

CHP’ye yüklenen İnce, gündeme getirilen başörtüsü meselesinin birilerine şirin görünerek oy alma taktiği olduğunu belirterek, “Şirin görünüp oy alma taktiği yanlıştır. Benim kız kardeşimin başı kapalı. Babamın iki gelini var, birinin başı açık, birinin kapalı. Böyle bir sorunumuz yok bizim, toplumun da yok. Toplum bu meseleyi çözdü ama ne yazık ki bir anda hayat pahalılığı ve her şey unutuldu, yeniden bir sorun varmış gibi gündeme geldi. Herkes hayat pahalılığını konuşuyor. Bu sefer de Kılıçdaroğlu ‘başörtüsü’ diyor, her şey unutuluyor. İktidar muhalefetin, muhalefet da iktidarın destekçisi” ifadelerini kullandı.

“İktidarın karşısında yeni şeyler söyleyemeyen muhalefet var”

İktidara karşı yeni söylemleri olmayan bir muhalefet olduğunu söyleyen İnce, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gençlere umut olmayan ve yeni şeyler söyleyemeyen bir muhalefet var. Böyle bir ortamda topluma gelecek vaat etmeyen, sorunlardan bihaber, her icraatı iktidara yarayan bir muhalefet var. 20 yılın sonunda ’bu siyasi ranttan ben de pay alayım’ diyen akılsız bir muhalefet var. Türkiye’nin dört bir yanını gece gündüz dolaşan biri olarak söylüyorum, Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’den haberi yok."

“Hükümeti olumlu hareketlerinde destekliyorum”

Hükümeti olumlu konularda desteklediğini de aktaran İnce, "Azerbaycan’a yardım edilmesini destekliyorum. İHA’ları, SİHA’ları destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadıymış beni ilgilendirmiyor. Öbür damat ile boğuşuyorduk. Bu damadı destekliyoruz. Doğru yapanı destekleriz. Ben de cumhurbaşkanı olursam ’geliştir işini’ talimatını vereceğim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kırşehir Belediyesi’nden çıkarılan 11 işçinin yanında olduklarını da sözlerine ekleyen Muharrem İnce, "İşçilerin çıkarılma süreçlerini yakından takip ediyorum. 3 müdürlüğü aynı anda yönetenleri de, ’liyakat’ diye bağırıp eşlerini özel kalemden memur yapanları da biliyorum. Sürecin takipçisi olacağım” diye konuştu.