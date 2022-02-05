Müftülük öğrencileri kampta buluşturdu

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Gençliğe Değer Projesi kapsamında gençlere yönelik Ara Dönem Gençlik Kampı düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 05.02.2022 09:35
  • Güncelleme: 05.02.2022 09:35
Müftülük öğrencileri kampta buluşturdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Gençliğe Değer Projesi kapsamında gençlere yönelik Ara Dönem Gençlik Kampı düzenlendi.

Hafız Mehmet Altuntaş Yatılı Erkek Kur’an Kursu’nda düzenlenen kampta, milli ve manevi değerler eğitimi, sosyal etkinlikler, kitap okuma gibi faaliyetler gerçekleştirildi.

Kapanış programında öğrencilerle bir araya gelen Sivas Valisi Salih Ayhan, "Gençlerimize rehberlik ve önderlik etmek, ailelerine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla yapılan bu kampla, gelecek vadeden gençler yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Kampa katılan öğrencilere belge takdimi, kampta görev alan din görevlilerine ise plaketlerini takdim eden Ayhan, daha sonra gençlerle birlikte yemek yedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti

Kayserispor galibiyeti başkana hediye etti

Kayserispor 34 puana ulaştı

Kayserispor 34 puana ulaştı

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli başlıyor

Patlayan su deposuna ekiplerden müdahale

Patlayan su deposuna ekiplerden müdahale

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Kamuda yapılan ilave artışın işçilere de yansıtılması gerekiyor'

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Kamuda yapılan ilave artışın işçilere de yansıtılması gerekiyor'

AK Parti'li Özhaseki: 'FETÖ'cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar'

AK Parti'li Özhaseki: 'FETÖ'cüler sapık hocaları ne derse onu yapıyorlar'

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de 355 çocuk koruyucu aileye emanet

Kayseri'de 355 çocuk koruyucu aileye emanet

Kültür sanat faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir'in 6. hikaye yarışması başlıyor

Kültür sanat faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir'in 6. hikaye yarışması başlıyor

DAHA FAZLA
Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: 'Çok keyifli bir maç izledik'

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: "Çok keyifli bir maç izledik"

Bakan Koca uyardı: 'vefat sayılarımız yüksek'

Bakan Koca uyardı: “vefat sayılarımız yüksek”

Talas'ın tarihi mahzenleri suya kavuşuyor

Talas'ın tarihi mahzenleri suya kavuşuyor

KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı

KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı

Develi Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 41 zam

Develi Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 41 zam