Müftü Pehlivan göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sivas İl Müftülüğüne atanan Remzi Pehlivan, daire personeliyle tanışma toplantısı düzenledi.

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  • Güncelleme: 22.12.2021 17:51
Müftü Pehlivan göreve başladı
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sivas İl Müftülüğüne atanan Remzi Pehlivan, daire personeliyle tanışma toplantısı düzenledi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Sivas İl Müftülüğüne atanan Remzi Pehlivan, daire personeliyle tanışma toplantısı düzenledi.

Görevine başlayan İl Müftüsü Pehlivan, Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen tanışma toplantısında daire çalışanlarıyla bir araya geldi.

Değerli bir görevi ifa ettiklerini ifade eden Müftü Pehlivan, “Sivas’ta din hizmeti alanında inşallah birlikte birçok projeye imza atacağız. İlimizin manevi hayatının gelişmesine hep birlikte katkı sağlayacağız. Bu manada bizlerin görevi ve sorumlulukları ağır, Rabbimiz en güzel şekilde Sivas’ımıza hizmet yapabilmeyi bizlere nasip etsin” diye konuştu.

Toplantı sonrası Pehlivan tebrikleri kabul etti.

iha

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