Muaythai Cumhuriyet Kupası tamamlandı

Kayseri'de Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Muaythai Cumhuriyet Kupası müsabakaları 196 sporcunun katılımı ile yapıldı.

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  • 31.10.2022 12:36
  • Güncelleme: 31.10.2022 13:20
Muaythai Cumhuriyet Kupası tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Cumhuriyetin kuruluşunun 99. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Muaythai Cumhuriyet Kupası müsabakaları 196 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından turnuvanın açılışında Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Açılışta, Muaythai Kayseri İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir ve Kayseri Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş konuşma yaptı. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu konuşmasında "Muaythai branşında Türkiye’de başarı sıralamasında ön sıralardayız. Başarı çıtasını daha üste çıkarmak için çok çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Vatanı Sevdalısı, Bayrak aşığı sporcular yetiştirmeyi gaye edindik. Çok çalışarak muaythai ailemizi daha da büyüteceğiz” dedi.

196 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona kıyasıya mücadelelerle tamamlanırken, katılan kulüplere Fatih Kağan Ulu, Faruk Hasetçi ve Asbaşkan Halil Demir kupalarını taktim etti.

İHA

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