Muay Thai Türkiye Şampiyonası Başladı
2021-2022 Yılı Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir'de başladı.
- 05.04.2022 11:23
- Güncelleme: 05.04.2022 11:23
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
2021-2022 Yılı Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Şampiyonası Nevşehir’de başladı.
Okul Sporları Muay Thai Küçükler, Minikler ve Yıldızlar Kız - Erkek Türkiye Şampiyonası’na Antalya, Ankara, Yalova, Çorum, Muğla, Adıyaman, Mardin, Bolu, Hatay, Mersin, Konya, İzmir ve Kayseri illerinden yaklaşık 500 sporcu katılıyor.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda bugün başlayan müsabakalar Perşembe günü final maçlarıyla son bulacak.
İHA
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