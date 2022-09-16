Motosiklet yoldan geçen yayalara çarptı: 3 yaralı

Kayseri’nin Talas ilçesinde motosikletin yoldan geçen yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, 01 AIV 441 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan N.Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kaldırıma savrulan motosiklet kaldırımda yürüyen bir kişiye daha çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile kaldırımda yürüyen bir kişi hafif şekilde yaralanırken, N.Y. ise ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.