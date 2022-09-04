Motorize ekipler suça göz açtırmıyor

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 'şok' denetimlerde bir araçtan 34 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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  • 04.09.2022 10:22
  • Güncelleme: 04.09.2022 10:28
Motorize ekipler suça göz açtırmıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan ‘şok’ denetimlerde bir araçtan 34 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu ticaretinde kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik şok denetim yapıldı. Melikgazi ilçesi Germir Mahallesinde yapılan denetimlerde; durumundan şüphelenerek durdurulan A.Y. ‘nin(42) kaba üst kontrolünde ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, 5 adet dolu fişek, 2 bin 590 TL para ve iki parça halinde aliminyum folyo ile 34.69 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan ele geçirilen suç malzemeleri gerekli birimlere teslim edilirken, şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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