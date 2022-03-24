Motorine zam kesinleşti: 24 liraya yaklaştı

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine beklenen zam kesinleşti. Böylece motorinin litre fiyatı 24 lira sınırına yaklaştı. 

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  • 24.03.2022 18:40
  • Güncelleme: 24.03.2022 18:40
Motorine zam kesinleşti: 24 liraya yaklaştı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve Brent petrol fiyatlarının 120 doları aşması, akaryakıt ürünlerine zam olarak yansıyor. Sabah saatlerinde duyurulan motorine zam beklentisi, bu saat itibariyle kesinleşti. 

Akaryakıt kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine, bu geceden geçerli olacak şekilde 1 lira 37 kuruş zam geldi. Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorinin litre fiyatı son zamla birlikte 23,86 liraya yükselecek. Diğer petrol ürünlerinden benzin ve LPG’de fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 20,01 TL
Motorin: 23,86 TL (zam eklenmiştir)
LPG: 11,31 TL

1ha

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