Motorine zam bekleniyor

Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar zam beklentisi oluşturdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine zam beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 99 kuruş zam bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,92 TL

Motorin (dizel): 26,70 TL (zam uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,25 TL