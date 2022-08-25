Motorine yeni zam yolda!

Motorine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Son iki haftada 4 kez zamlanan motorinin litre fiyatı yeniden zamlanacak. 

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  • 25.08.2022 10:57
  • Güncelleme: 25.08.2022 10:57
Motorine yeni zam yolda!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor. Petrol ve döviz kurlarındaki son günlerde artış görülürken, bu durum talep yoğunluğuna da bağlı olarak motorin fiyatlarını olumsuz etkiliyor. En son dün gece gelen 95 kuruşluk zammın ardından motorine bu gece yarısı ya da yarın (Cuma) yeni bir zam beklentisi oluştu.  

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam bekleniyor. Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 24 Ağustos’ta 95 kuruş zam gelmişti. Şu an 26,09 liradan satılan motorinin fiyatı son zam sonrası 26,96 liraya yükselecek. Benzin ve LPG’de ise şimdilik fiyat değişikliği öngörülmüyor. 

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, bayi ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Motorin: 26,09 TL (zam uygulanmadan)
Benzin: 21,28 TL,
LPG: 11,86 TL.

1ha

Kayseri Gündem
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