Motorine yeni zam yolda!

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına indirim ya da zam olarak yansıyor. Petrol ve döviz kurlarındaki son günlerde artış görülürken, bu durum talep yoğunluğuna da bağlı olarak motorin fiyatlarını olumsuz etkiliyor. En son dün gece gelen 95 kuruşluk zammın ardından motorine bu gece yarısı ya da yarın (Cuma) yeni bir zam beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam bekleniyor. Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş, 24 Ağustos’ta 95 kuruş zam gelmişti. Şu an 26,09 liradan satılan motorinin fiyatı son zam sonrası 26,96 liraya yükselecek. Benzin ve LPG’de ise şimdilik fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, bayi ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin: 26,09 TL (zam uygulanmadan)

Benzin: 21,28 TL,

LPG: 11,86 TL.