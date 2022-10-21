Motorine indirim kesinleşti
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine gelmesi beklenen indirim kesinleşti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş indirim geldi.
- 21.10.2022 20:24
- Güncelleme: 21.10.2022 20:24
Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar indirim beklentisi oluşturdu.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 6 kuruş indirim geldi.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,95 TL
Motorin (dizel): 27,75 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,25 TL