Motorine indirim bekleniyor
Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine indirim beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1 lira 7 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
- 21.10.2022 10:25
- Güncelleme: 21.10.2022 10:26
Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar indirim beklentisi oluşturdu.
Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine indirim beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 7 kuruş indirim bekleniyor.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Benzin: 20,95 TL
Motorin (dizel): 27,75 TL (indirim uygulanmadan)
LPG (otogaz): 10,25 TL