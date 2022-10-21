Motorine indirim bekleniyor

Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar indirim beklentisi oluşturdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine indirim beklentisi oluştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 7 kuruş indirim bekleniyor.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Benzin: 20,95 TL

Motorin (dizel): 27,75 TL (indirim uygulanmadan)

LPG (otogaz): 10,25 TL