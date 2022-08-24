Motorine iki haftada 4’üncü zam kapıda

Brent petrolün varil fiyatı psikolojik sınır olan 100 doların üzerine çıktı. Petrol ve ürün fiyatlarının yanı sıra döviz kurundaki artış akaryakıta zam olarak yansıyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 95 kuruş zam bekleniyor.

Motorine 11 Ağustos’ta 82 kuruş, 18 Ağustos’ta 77 kuruş, 20 Ağustos’ta 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. Bu gece gelmesi beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatına iki haftada 4’üncü zam gelmiş olacak. Böylece motorine iki haftada toplamda 3 lira 61 kuruş zam gelmiş olacak.

Son zamla birlikte şu an ortalama 25,14 liradan satılan motorinin pompa satış fiyatı 26,09 liraya yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği üretim kapasitesi, bayi ve petrol istasyonuna göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Motorin: 25,14 TL (zam uygulanmadan)

Benzin: 21,28 TL,

LPG: 11,86 TL.