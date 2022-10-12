Motorine gelen 4 zammın ardından indirim bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine 1 haftada gelen 4 zammın ardından, Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde indirim gelmesi bekleniyor. 

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  • 12.10.2022 09:54
  • Güncelleme: 12.10.2022 09:54
Motorine gelen 4 zammın ardından indirim bekleniyor

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından üretimde daralmaya gidilmesi kararının ardından akaryakıt ürünlerine peş peşe zam gelmişti. Motorine son 1 haftada 4 defa zam yapıldı. Yeni piyasa koşulları nedeniyle motorine indirim gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına perşembe gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 92 kuruş indirim uygulanacak. Şu an 28,80 liradan satılan motorinin litresi indirim sonrası 26,88 liraya düşecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 20,91 TL  
Motorin: 28,80 TL (indirim uygulanmadan) 
LPG: 10,25 TL.

1ha

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