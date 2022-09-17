Motorine büyük indirim bekleniyor

Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatı 91 dolar seviyelerine kadar gerilerken, düşen petrol fiyatları akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre beklenen indirim motorinde gerçekleşecek. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 lira 23 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin uygulanması halinde şu an 25,17 liradan satılan motorinin litresi 22,94 liraya gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Motorin (dizel): 25,17 TL (indirim uygulanmadan)

Benzin: 19,05 TL

LPG (otogaz): 11 TL