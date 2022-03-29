Motorine büyük indirim bekleniyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Brent petrol fiyatları dalgalı seyir izlemeye başladı. Brent petroldeki düşüşle birlikte daha önce üst üste zam gelen motorine indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 55 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına da yansıyacağı tahmin ediliyor. Beklenen indirimin yansıtılmasıyla motorin litre fiyatı 22 lira 28 kuruşa gerilecek.

Bu arada diğer petrol ürünleri benzin ve LPG’ye ise şimdilik indirim beklenmiyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağım işletmesi ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,01 TL

Motorin: 23,83 TL (Beklenen indirimin uygulanmadan)

LPG: 11,31 TL