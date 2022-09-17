Motorine beklenen indirimde güncelleme

Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına gelecek indirimin 1 lira 76 kuruş olarak güncellendiği öğrenildi.

Brent petrol ve dövizdeki fiyat değişikliklerinden sonra vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını da takip etmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatı 91 dolar seviyelerine kadar gerilerken, düşen petrol fiyatları akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre beklenen indirim motorinde gerçekleşecek. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında gelecek olan indirimde değişikliğe gidildi. Motorine güncel olarak 1 lira 76 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin uygulanması halinde şu an 25,17 liradan satılan motorinin litresi 23,41 liraya gerileyecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım işletmeleri ve istasyonlara göre küçük çapta farklılık gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

Motorin (dizel): 25,17 TL (indirim uygulanmadan)

Benzin: 19,05 TL

LPG (otogaz): 11 TL