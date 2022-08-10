Motorine 81 kuruşluk zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine dün gece uygulanan indirimin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde beklenen zam kesinleşti.

PAYLAŞ
  • 10.08.2022 19:27
  • Güncelleme: 10.08.2022 19:27
Motorine 81 kuruşluk zam kesinleşti

Brent petrol fiyatındaki değişiklik nedeniyle akaryakıt gurubu ürünlerde de günlük değişiklik yaşanıyor. Motorine dün gelen 1 liralık indirimin ardından bugün beklenen zam az önce kesinleşti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek.

Son güncellemeyle birlikte şu an 22,62 liradan satılan motorinin litresi 23,43 liraya yükselecek. Diğer akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Motorin: 22,62 TL (zam uygulanmadan)
Benzin: 20,27 
LPG: 11,32 TL

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş'a Sahabiye Projesi'ni anlattı

Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş'a Sahabiye Projesi'ni anlattı

Vali Çiçek: '120 haneye evde bakım hizmeti veriyoruz'

Vali Çiçek: '120 haneye evde bakım hizmeti veriyoruz'

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine darbe

1 tabak aşure 30 TL tutuyor

1 tabak aşure 30 TL tutuyor

Tekno Burç takımı Teknofest finalinde Kayseri'yi temsil edecek

Tekno Burç takımı Teknofest finalinde Kayseri'yi temsil edecek

Bakan Muş'tan Başkan Büyükkılıç'a tebrik ve teşekkür

Bakan Muş'tan Başkan Büyükkılıç'a tebrik ve teşekkür

Çok Okunanlar
1
Sarız'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Sarız’da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

2
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

3
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

4
Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

Rektör Karamustafa: 'Bu coğrafyadaki taşeron örgütler milletimizin nefesini hep enselerinde hissettiler'

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motorine 81 kuruşluk zam kesinleşti

Motorine 81 kuruşluk zam kesinleşti

'Kaçakçılık' suçundan 4 kişi yakalandı

‘Kaçakçılık’ suçundan 4 kişi yakalandı

DAHA FAZLA
Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Hukukçu Niyazi Ünalmış: 'Kira sözleşmesinde eşler arasında rıza olmalıdır'

Hukukçu Niyazi Ünalmış: “Kira sözleşmesinde eşler arasında rıza olmalıdır”

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden kadınlara KETEM taraması

Kocasinan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden kadınlara KETEM taraması

Kızılay, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

Kızılay, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı

KOM ekipleri sigara kaçakçılarına geçit vermedi

KOM ekipleri sigara kaçakçılarına geçit vermedi