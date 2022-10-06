Motorine 3 günde 3’üncü zam yolda

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından üretimde daralmaya gidilmesi kararının alınması sonrası akaryakıt ürünlerine peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Son iki günde benzine 1,36 lira, motorine 2,39 lira gelen zammın ardından motorine yeni bir zam daha gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 53 kuruş zam uygulanacak. Şu an 25,89 liradan satılan motorinin litresi zam sonrası 27,42 liraya yükselecek.

Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,90 TL

Motorin: 25,89 TL (zam uygulanmadan)

LPG: 10,25 TL