Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam kesinleşti

Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine en son 2 gün önce zam gelmişti.

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  • 19.08.2022 17:02
  • Güncelleme: 19.08.2022 17:02
Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam kesinleşti

17 Ağustos Çarşamba günü gelen 79 kuruşluk zammın ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde beklenen zam kesinleşti.

Brent petrol fiyatındaki değişiklik nedeniyle akaryakıt gurubu ürünlerde de günlük değişiklik yaşanıyor. Motorine 2 gün önce gelen 79 kuruşluk zammın ardından bugün de beklenen zam az önce kesinleşti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatına 1lira 7 kuruş zam gelecek.

Son güncellemeyle birlikte şu an 24,27 liradan satılan motorinin litresi 25,34 liraya yükselecek. Diğer akaryakıt grubu ürünlerinden benzin ve LPG'de ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:
Motorin: 24,27 TL (zam uygulanmadan)
Benzin: 20,06 TL 
LPG: 11,32 TL

1ha

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