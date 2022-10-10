Motorine 1 lira 38 kuruş zam kesinleşti

 Akaryakıt grubu ürünlerinden motorine beklenen zam kesinleşti. Böylece motorinin litre fiyatı 29 lira sınırına dayandı. 

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  • 10.10.2022 20:11
  • Güncelleme: 10.10.2022 20:11
Motorine 1 lira 38 kuruş zam kesinleşti

Döviz kurundaki dalgalanma ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı’nın (OPEC) petrol üretiminde daralmaya gitme kararı almasının ardından petrol ürünleri artmaya başladı. Önceki gün açıklanan motorine zam beklentisi, bu saat itibariyle kesinleşti. 

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 38 kuruş zam geldi. Yapılan artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Motorinin litre fiyatı son zamla birlikte 27 lira 47 kuruştan 28 lira 85 kuruşa yükselecek. 
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, bayilere, illere ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 20,9 lira
Motorin: 28 lira 85 kuruş (zam eklenmiştir) 
LPG: 10 lira 25 kuruş

1ha

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