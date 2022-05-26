Motorin ve benzine büyük zam yolda

Brent petrol fiyatının yükselişte olması akaryakıt gruubu ürünlere zam olarak yansıyor. Brent petrolün varil fiyatı sabah saatlerinde 117 dolar civarına kadar yükseldi. Bu da motorin ve benzinde zam beklentisi oluşturdu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş, benzinin litre fiyatına da 1 lira 43 kuruş zam bekleniyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen zamların pompa satış fiyatlarına da yansıması yüksek ihtimal.

Bu arada dün geceden itibaren geçerli olacak şekilde LPG’ye 36 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 23,09 TL (zam uygulanmadan)

Motorin: 22,30 TL (zam uygulanmadan)

LPG: 11,79 TL