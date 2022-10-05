Motorin ve benzine 2 günde 2 zam

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine dün gelen çifte zammın ardından bu gece yarısından itibaren yeniden zam beklentisi oluştu. 

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  • 05.10.2022 12:16
  • Güncelleme: 05.10.2022 12:16
Motorin ve benzine 2 günde 2 zam

Dünya piyasalarındaki değişim ve Brent petrol fiyatındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt grubu ürünleri de aşağı yukarı yönlü dalgalanıyor. Dün benzine 62 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Bunun üzerine benzin ve motorine yeniden zam geleceği duyuruldu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş, benzinin litre fiyatına da 74 kuruş zam bekleniyor. Benzin ve motorine gelen zamlar bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Şu an 20,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı zam sonrası 20,90 liraya; 24,50 liradan satılan motorinin litresi de 25,89 liraya yükselecek.
Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor. 

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 
Benzin: 20,16 TL (zam uygulanmadan) 
Motorin: 24,50 TL (zam uygulanmadan) 
LPG: 11,00 TL

1ha

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