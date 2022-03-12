Motorin fiyatlarında büyük indirim bekleniyor
Akaryakıt gruplarından motorinde 2 lirayı aşan indirim beklendiği öne sürüldü.
- 12.03.2022 18:13
- Güncelleme: 12.03.2022 18:13
Akaryakıt sektöründeki temsilcilerin iddialarına göre, motorin grubunda pazartesi günü 2 lira 38 kuruş tutarında indirim bekleniyor. İndirimin pompa fiyatlarına yansıtılacağı öngörülüyor.
Sektör temsilcileri, dün gece yarısından itibaren otogaz grubuna 46 kuruşluk zam yapıldığını açıklamıştı.
1ha
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